Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 7 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 7 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore niente è perduto. Il vostro malumore sparirà nel corso della serata di oggi, domenica 6 novembre 2021, e migliorerà il feeling con la persona che amate molto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 novembre 2021), attenzione a non esagerare con le spese extra. In amore, aumenta vertiginosamente l’entusiasmo. Quella di oggi sarà una giornata favorevole sotto molti aspetti e vi inviterà a smettere di essere diffidenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la prima parte della giornata di oggi – domenica 7 novembre 2021 – sarà segnata da contrattempi, ma nel pomeriggio l’umore migliorerà e non poco. In ogni caso, questa settimana si conclude con qualche soddisfazione in più del previsto. Una grande notizia visti i presupposti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso di questo weekend non è escluso qualche cambiamento improvviso. Previsti contatti imprevisti: se ricevete un invito, non rifiutatelo. Portate a termine i vostri impegni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 novembre 2021), per l’amore è un periodo delicato: nuovo proposte in arrivo. Durante la gioranta di oggi – domenica 7 dicembre – favorite le nuove amicizie e i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, avete una marcia in più e questo significa successo.

PESCI

Cari Pesci, ignorate tutte le provocazioni, ma comunque preparatevi a qualche discussione. Non date retta alle emozioni negative, cancellatele dalla vostra vita. Nel corso del pomeriggio di oggi – domenica 7 novembre – molte cose miglioreranno molto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: previsto qualche contrattempo, ma si prospetta una buona giornata.