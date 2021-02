Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 7 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 7 febbraio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le giornate di sabato e domenica saranno in linea con la settimana appena trascorsa. Lasciatevi andare in amore e buttatevi alle spalle il passato, voltate pagina definitivamente e senza ripensamenti. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna fare le scelte giuste.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 febbraio 2021), avrete voglia di amare e lasciarsi andare a nuove emozioni. Venere è dalla vostra parte: non sottovalutate le amicizie che nascono in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto si può ottenere subito. Serve pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, è arrivato il momento di vivere emozioni sincere, ma cercate di non pensare troppo a chi è difficile da raggiungere. Ok essere ambiziosi, ma non esagerate… Bene anche il lavoro, viste le recenti fatiche cercate un po’ di relax.

CANCRO

Cari Cancro, la situazione sentimentale negli ultimi giorni è notevolmente migliorata. Il periodo positivo non è ancora finito. Ora siete molto più predisposti nei confronti dell’amore. Dopo una bella settimana lavorativa godetevi due giorni di riposo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 febbraio 2021), cercate di non desiderare persone impossibili. Capitolo lavoro: se avete fatto delle scelte onerose, sarà meglio fare dei passi indietro. Sempre se non li avete già fatti in settimana.

VERGINE

Cari Vergine, oggi – domenica 7 febbraio 2021 – cercate di non isolarvi. La Luna, tra l’altro, nel weekend sarà contraria: discussioni in arrivo. Usate la testa e mordetevi la lingua, almeno oggi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ottime notizie dal fronte sentimentale. Godetevi il relax post lavoro.

