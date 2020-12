Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 6 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 6 dicembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – domenica 6 dicembre 2020 – sarà positiva per il vostro segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Possibile qualche disguido sul lavoro, magari all’insegna di litigi e discussioni con colleghi e superiori. Cercate di mantenere la calma. Anche in amore a volte siete piuttosto nervosi. Non scaricate lo stress accumulato sul partner.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 6 dicembre 2020 -, nell’ultimo periodo avete avuto spese eccessive, e ora potreste trovarvi in difficoltà dal punto di vista economico. Cercate di risparmiare ed evitare uscite superflue, anche se l’arrivo delle festività natalizie invoglia agli acquisti. Belle emozioni anche in amore, potete progettare con il tuo partner cose speciali da fare insieme in futuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox, vivrete una domenica all’insegna della serenità e della calma. Vi sentite in pace con voi stessi e con il mondo che vi circonda. Che volete di più? Approfittate di questo favore delle stelle: se avete dei progetti da portare a termine o che volete realizzare, fatelo con entusiasmo. Bene anche l’amore, sia per i single che per le coppie.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 6 dicembre 2020 – per voi sarà una giornata sottotono, con tanti pensieri per la testa e questioni in bilico. Meglio fermarvi un attimo e capire cosa fare. Non temete, presto tutto si risolverà e andrà per il meglio. Cercate di evitare le polemiche e di rimandare le discussioni in amore. L’ansia può giocare brutti scherzi, e rovinare i rapporti con il partner. Non ne vale la pena.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi – 6 dicembre 2020 – per voi sarà una giornata davvero ottima. Presto arriveranno ottime occasioni da cogliere al volo. In generale siete più disponibili e propensi all’amore. I single quindi potranno fare piacevoli incontri. Le stelle sono dalla vostra parte. Approfittatene. Sul lavoro se avete delle richieste da avanzare, fatelo adesso.

VERGINE

Cari Vergine, quella di oggi per voi sarà una giornata di recupero, dopo un periodo difficile. La luce in fondo al tunnel è vicina. Se ci sono questioni in sospeso o se avete litigato con il partner, è arrivato il momento di parlarvi e chiarire. Attenzione alle spese, ultimamente ne avete avuto di eccessive e ora il portafoglio piange.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: periodo davvero propizio sia in amore che sul lavoro. Approfittatene.

