Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 6 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 6 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – domenica 6 dicembre 2020 – si prevede una giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno. Avete tanti impegni e questioni da risolvere. Dovete darvi delle priorità e capire da che parte state andando. Attenzione alle parole che escono dalla vostra bocca, potreste ferire una persona a cui tenete particolarmente e poi pentirvene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi – domenica 6 dicembre – sarà una giornata davvero positiva per il vostro segno. In generale continua un periodo d’oro sotto ogni punto di vista. Le stelle sono dalla vostra parte: approfittatene. Cambiamenti importanti in arrivo: accettateli con serenità. Tutto infatti andrà per il meglio. Novità piacevoli anche in amore, sia per i single che per le coppie storiche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi sarà una giornata che potrebbe portare piacevoli sorprese. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza timore e dichiaratevi. D’altronde non avete nulla da perdere. Per le coppie di lunga data è il momento di fare ambiziosi progetti per il futuro, come il matrimonio o una convivenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di oggi – domenica 6 dicembre 2020 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per voi sarà una giornata difficile e sottotono. Siete molto nervosi e potete scattare per un nonnulla. Non è facile, ma provate a contare fino a dieci prima di aprir bocca. Rimandate le discussioni e non riversate il vostro stress e la tensione sul partner. I momenti positivi non mancano, godeteveli invece di pensare solo ai problemi.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di oggi per voi sarà una giornata molto positiva. Siete aperti nei sentimenti e nelle emozioni. L’amore è in arrivo, sta a voi coglierlo quando bussa alla vostra porta. Per i single, quindi, sono favoriti nuovi incontri. Fatevi travolgere dalla passione. Bene anche le coppie di lunga data: non fate scemare l’eros.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi – domenica 6 dicembre 2020 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà per voi sarà una giornata molto positiva, anche se un po’ di tensione e stress non mancheranno. Perdete facilmente la pazienza, e potreste rispondere bruscamente ad una persona per voi importante. In amore dovete lasciarvi andare, soprattutto se c’è una persona che vi piace. Fidatevi di più e non ve ne pentirete.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: l’amore busserà alla vostra porta.

