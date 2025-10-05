Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 5 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, qualcuno da tempo cerca di coinvolgervi in una polemica: andate oltre. In amore cresce la voglia di stabilità, ma attenzione ai ritorni dal passato. C’è un po’ di nervosismo, ma anche tanta voglia di cambiare. Oggi le parole contano: attenti a come vi esprimete.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 ottobre 2025), c’è tanta intensità, come sempre. Oggi potreste chiarire una questione rimasta in sospeso da tempo. Ottimo momento per affrontare conversazioni profonde. In amore, la passione non manca. Calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste ore di inizio ottobre vi sentite più leggeri e ottimisti del solito. È il momento di buttarvi in un progetto nuovo. In amore c’è aria di gioco e di complicità, soprattutto se non vi prendete troppo sul serio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità pesano, ma voi non mollate mai. Oggi però avete bisogno di staccare un po’: anche un piccolo momento per voi farà la differenza. In amore serve più dialogo, meno silenzi. L’energia non vi manca, ma potreste sentirvi un po’ in conflitto tra quello che volete e quello che “dovete” fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 ottobre 2025), vi sentite ribelli, desiderosi di cambiamento. Oggi potreste avere intuizioni brillanti, utili anche nel lavoro. In amore c’è qualche dubbio, ma non tutto deve essere deciso subito.

PESCI

Cari Pesci, un po’ di confusione nelle prime ore, poi arriva un recupero importante. La creatività è al massimo: se avete un progetto artistico, è il momento giusto per portarlo avanti. In amore torna il romanticismo che vi contraddistingue.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: vi sentite ribelli, desiderosi di cambiamento. Oggi potreste avere intuizioni brillanti, utili anche nel lavoro.