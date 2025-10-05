Icona app
Ultimo aggiornamento ore 04:01
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 5 ottobre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 5 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi, domenica 5 ottobre 2025, l’energia non vi manca, ma potreste sentirvi un po’ in conflitto tra quello che volete e quello che “dovete” fare. Non rimandate troppo: la decisione che prendete ora farà la differenza nei prossimi giorni. In amore godrete di più passione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 ottobre 2025), favoriti i rapporti con colleghi e amici: c’è un progetto che torna alla ribalta. In amore ci saranno delle piccole tensioni, ma nulla che non si possa sciogliere con una carezza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, un po’ di nervosismo, ma anche tanta voglia di cambiare. Oggi, 5 ottobre, le parole contano: attenti a come vi esprimete, perché potreste convincere o irritare chi vi ascolta. L’amore ha bisogno di leggerezza, non di analisi infinite.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, c’è un’aria nuova intorno a voi: la Luna protegge i rapporti affettivi. Per quanto riguarda il lavoro, state cercando conferme che tardano ad arrivare. Non forzate i tempi: presto la situazione si sbloccherà.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 ottobre 2025), vi sentite protagonisti, ma attenti a non strafare. In amore torna il desiderio di condividere di più, anche se qualche orgoglio di troppo può complicare i rapporti. Una telefonata inattesa porterà notizie utili.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi invita alla prudenza anche in queste ore di questo fine settimana: non è il momento di correre rischi economici o professionali. L’amore, però, chiede chiarezza: non lasciate sospese questioni importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: un po’ di nervosismo, ma anche tanta voglia di cambiare.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 29 SETTEMBRE-5 OTTOBRE 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca