Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 31 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 31 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo giornate piene di indolenza. Tranquilli: arrivano buone notizie per coloro che cercano una casa. Siete molto motivati. Sfruttate al meglio la serata di oggi, domenica 31 ottobre 2021, per alzare la testa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 31 ottobre 2021), in questo weekend vi sentite molto meglio. La situazione affettiva procede bene e non dovete aver paura dei cambiamenti. Durante la giornata di oggi regalate forti emozioni in amore, attenzione, però, a una persona che vuole provocarvi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, stelle utili, importanti. È un weekend di verifica. Dovete fare molta attenzione al nervosismo, soprattutto nella giornata di oggi, domenica 31 ottobre. È molto probabile che dormirete male, avrete discussioni. Cercate di mantenere la calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ci sono delle situazioni lavorative da definire, siete un po’ sottotono ultimamente. Vi tocca affrontare delle spese extra. Rispetto alla giornata di ieri, quella di oggi porterà positività e tanta forza. Dovete resistere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (31 ottobre 2021), vi aspetta una giornata strana, in cui vorreste liberarvi di tante preoccupazioni che si sono accumulate nel tempo e che si sono fatte sentire.

PESCI

Cari Pesci, ottimismo. Dovete pensare sempre in maniera positiva, solo così riuscirete a eliminare le ansie nel lavoro. Non è facile risolvere tutto. Durante la giornata di oggi – 31 ottobre 2021 – la Luna diventerà opposta. Non si esclude un piccolo ritardo, qualche indecisione, ma voi andate avanti con convinzione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la situazione affettiva procede bene. In alcuni casi molto bene.

