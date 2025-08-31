Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 31 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 31 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di fine agosto c’è voglia di equilibrio, ma qualcuno potrebbe mettervi alla prova in queste ore. Nel corso della giornata di oggi, domenica 31 agosto 2025, potreste preferire il silenzio. In amore, evitate di rimuginare sul passato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 31 agosto 2025), il fine settimana che è appena iniziato sarà carico di emozioni profonde. Potreste vivere situazioni intense sia in amore sia sul lavoro. Evitate le reazioni istintive, sceglite sempre il dialogo. Moderatevi. Mordetevi la lingua.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, spirito d’avventura in primo piano in questo fine agosto 2025. Queste sono le giornate ideali per uscire, viaggiare o semplicemente cambiare aria. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee in vista. In amore torna la voglia di gioco e complicità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questa domenica 31 agosto 2025 potreste sentirvi sotto pressione, ma il fine settimana aiuta a ricaricare le energie. Cercate di non pretendere troppo da voi stessi o dagli altri. L’amore ha bisogno di maggiore leggerezza rispetto al solito.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 31 agosto 2025), fine settimana innovativo per molti di voi. Potreste avere idee fuori dal comune o sentire il bisogno di rompere con la routine. Bene le relazioni sociali. Coraggio! Buttatevi in nuove avventure.

PESCI

Cari Pesci, queste sono giornate di fine agosto ideali per ritrovare equilibrio e ascoltare i vostri bisogni. Per quanto riguarda il lavoro, lasciate spazio alla riflessione. In amore, l’intuito vi guida in queste ore: fidatevi delle vostre sensazioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: fine settimana innovativo. Potreste avere idee fuori dal comune.