Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 25 al 31 agosto 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 25 al 31 agosto 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 25 al 31 agosto 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana porta una carica di energia positiva. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede a buon ritmo e nuove idee possono trovare spazio. Attenzione però alle tensioni nei rapporti personali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, con Venere favorevole l’amore torna protagonista. Le coppie nel corso delle prossime ore potranno consolidare il loro legame, mentre i single avranno buone chance di incontro. Lavoro? Evitate decisioni affrettate.

GEMELLI

Cari Gemelli, i pianeti invitano a una riflessione sulle priorità. Potreste sentirvi un po’ dispersivi, ma è importante riorganizzare i vostri impegni.

CANCRO

Cari Cancro, la settimana è ideale per rafforzare i rapporti familiari. Qualche piccolo contrattempo lavorativo non deve scoraggiarvi: con pazienza e impegno riuscirete a superare ogni ostacolo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (25-31 agosto 2025), il periodo favorisce nuove opportunità lavorative e sociali. In queste ore siete al centro dell’attenzione e questo vi dà sicurezza. In amore, evitate di essere troppo dominanti.

VERGINE

Cari Vergine, vi attende una settimana di recupero per la salute e la serenità interiore. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere proposte interessanti, ma valutate bene prima di accettare.

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo vi sostiene soprattutto nel settore affettivo. Chi è in cerca di stabilità potrà fare passi avanti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, qualche dubbio va chiarito con colleghi o superiori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo di grande determinazione. Il lavoro richiede concentrazione e precisione, ma potrete ottenere risultati soddisfacenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, le stelle indicano la necessità di prudenza nelle questioni finanziarie. In amore, qualche incomprensione può essere superata con un dialogo aperto e sincero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo favorevole per la comunicazione. Nuove collaborazioni possono nascere e i rapporti con colleghi si rafforzano. Attenzione però a non trascurare il riposo.

ACQUARIO

Cari Acquario, la settimana stimola la creatività e l’innovazione. Potreste trovare soluzioni originali a problemi di lunga data.

PESCI

Cari Pesci, periodo dedicato all’introspezione e al recupero delle energie. La salute beneficia di una maggiore cura. Per quanto riguarda il lavoro, evitate inutili polemiche e concentratevi sui vostri obiettivi.

