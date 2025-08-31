Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 31 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 31 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il vostro è un fine settimana particolarmente dinamico ma un po’ instabile. Nel corso di queste ore di questo domenica 31 agosto potreste sentirvi tirati in più direzioni, soprattutto tra vita privata e impegni familiari. Cercate di trovare tempo per voi stessi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 31 agosto 2025), fine settimana all’insegna del recupero emotivo. Se avete avuto tensioni nei giorni scorsi, ora potrete riconciliarvi con partner e amici. Momento ideale per attività rilassanti. Datevi da fare. Coraggio!

GEMELLI

Cari Gemelli, energia in salita in queste ore di fine agosto 2025. Nel corso della giornata di oggi, domenica 31, potreste sentire il bisogno di staccare e riflettere. Attenzione a non dire troppo se siete coinvolti in discussioni delicate.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore torna protagonista in queste ore di fine agosto 2025. Se siete in coppia, pianificate qualcosa di speciale. I single potrebbero fare un incontro interessante. Svolta in arrivo? Possibile. Per quanto riguarda il lavoro, riflettete prima di prendere decisioni impulsive di cui potreste pentirvi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 31 agosto 2025), il fine settimana che state vivendo vi mette al centro dell’attenzione. Avete voglia di fare, brillare, condividere. Ma attenzione a non sovraccaricarvi di responsabilità. Una notizia inattesa durante le prossime ore potrebbe cambiare i vostri piani.

VERGINE

Cari Vergine, questo è sicuramente un ottimo momento per riordinare idee e progetti. Il fine settimana si presta alla pianificazione, ma non dimenticate di concedervi anche leggerezza. Possibile un chiarimento importante in famiglia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottimo momento per riordinare idee e progetti.