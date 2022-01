Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 30 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 30 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è importante pensare a un ritorno… Se i sentimenti sono offuscati, la colpa non è sempre e solo vostra. Prendete tutto il tempo che vi serve per riflettere a fondo. È un fine settimana in cui prendete tutto troppo di petto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 30 gennaio 2022), evitate i ripensamenti, questo è un fine settimana che può mettervi contro qualcuno anche di amato. Dopo questo periodo negativo finalmente arriva un pizzico di fortuna.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo fine settimana esploderà la passione. Per alcuni però i dubbi potrebbero aumentare, competizione in corso. Il nervosismo la farà da protagonista durante la giornata di oggi, 30 gennaio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovete cercare di perdonare chi vi è vicino, i rancori del passato vanno messi al bando. La giornata di oggi – domenica 30 gennaio 2022 – sarà adatta per valutare qualche cambiamento. Questa settimana si conclude con un cielo pieno di pianeti attivi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 30 gennaio 2022), prestate attenzione ai soldi, potreste avere qualche problema se non gestite bene il portafoglio. A breve riceverete una risposta che attendevate da tempo. Se dovete fissare un appuntamento per un incontro importante, fatelo. Già la giornata di domani potrebbe andare bene.

PESCI

Cari Pesci, giornata da vivere con prudenza e serenità. Siete circondati da persone contrarie, dovete essere forti e resistere alla pressione. Dopo aver superato le incertezze, vi sentirete meglio. Possibile qualche viaggio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: esplode la passione, ma attenzione ai dubbi.