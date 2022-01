Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 30 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 30 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, venite da una settimana tesa, le stelle dicono che dovete avere ancora un po’ di pazienza anche in amore. È da un bel po’ di tempo che siete presi da piccoli o grandi turbamenti. Passerà tutto ma non subito.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 30 gennaio 2022), la situazione amorosa è ancora ottima, vi sentite più tranquilli e ricettivi. La Luna è in ottima posizione, questa significa che è il fine settimana adatto per parlare di sentimenti. Cogliete l’occasione.

GEMELLI

Cari Gemelli, eventuali problemi di cuore si possono risolvere con un briciolo di buona volontà. Basta volerlo. Attenzione nei legami con Sagittario e Vergine. I single potrebbero innamorarsi da un momento all’altro. Un’amicizia può rafforzarsi nelle prossime ore.

CANCRO

Cari Cancro, questa domenica di fine gennaio sarà caratterizzata da un cielo pieno di pianeti opposti, ecco perché potreste avere una visione negativa di tutto e tutti. Venere e Marte opposti rappresentano uno scoglio da superare subito con coraggio e fiducia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 30 gennaio 2022), in questo fine settimana potrebbero nascere delle dispute con persone che sono estremamente gelose di voi o del vostro lavoro. Una persona vi cercherà per affidarvi un incarico importante. Fatevi tutelare lavorativamente parlando.

VERGINE

Cari Vergine, sta arrivando il momento di pensare ai miglioramenti da fare nella vostra vita, sia amorosa sia lavorativa. Entro la primavera dovete rivedere un accordo preso da tempo. In questo fine settimana potrete avere spese extra. Occhio al portafogli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: la situazione amorosa è ancora ottima. Godetevi il momento.