Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 3 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 3 settembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, è arrivato il momento di amare e dedicarvi ai sentimenti e non solo alle questioni di lavoro. Dal punto di vista professionale è tutto molto complicato ma presto arriveranno le soluzioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 settembre 2023), niente più luna contraria nel vostro cielo quindi arrivano belle emozioni da vivere in compagnia del partner. Sul lavoro meglio essere cauti e calmi perché qualcuno potrebbe farvi innervosire.

GEMELLI

Cari Gemelli, meglio non discutere troppo con il partner, cercate di mettere tregua ai battibecchi. Sul lavoro arrivano belle novità e opportunità da cogliere al volo. Mantenete la calma se non volete dire qualche parola di troppo di cui poi vi pentirete.

CANCRO

Cari Cancro, manca poco all’arrivo di Venere nel segno quindi preparatevi a grandi emozioni. Sul lavoro i cambiamenti sono dietro l’angolo. Magati può essere arrivato il momento di ottenere una tanto meritata promozione o un aumento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 settembre 2023), in amore arriva un momento di serenità dopo qualche incomprensione dei giorni scorsi. Sul lavoro c’è qualcosa da sistemare. Forse avete litigato con qualche collega e superiore e ora il clima è pesante. Meglio chiarirsi.

VERGINE

Cari Vergine, siete abbastanza polemici in questi giorni ma sarebbe meglio evitare di provocare troppo il partner. Sul lavoro c’è qualche tensione. Forse avete detto qualche parola di troppo a un collega o a un capo e ora non sapete che pesci prendere.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: arriva un momento di grande serenità e pace, come non vi capitava da tempo.