Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 3 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 3 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, periodo di cambiamenti per molti di voi. Oggi, domenica 3 agosto 2025, la Luna è opposta al mattino, poi migliora. In amore potreste affrontare dubbi, in particolare se lontani dal partner. Agosto risveglia curiosità importanti…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 agosto 2025), sebbene voi siate attratti dalla stabilità, cambiare ambiente potrebbe farvi bene. Meglio affrontare questioni importanti di mattina.

GEMELLI

Cari Gemelli, il cielo di questa domenica d’agosto promette novità e nel corso delle ultime ore potrebbe essere arrivata una bella notizia. È un buon momento per comunicare e muoversi. Siate aperti alle opportunità, soprattutto all’inizio della settimana.

CANCRO

Cari Cancro, avete il controllo della situazione e l’energia giusta per agire con determinazione. Consensi in arrivo. Accettate gli inviti e date il meglio di voi. Il mese di agosto potrebbe portarvi romanticismo e incontri significativi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 agosto 2025), state vivendo un periodo intenso: troppe responsabilità accumulate e poca tregua. Aiuta l’autoironia, soprattutto in amore. Venere ora è favorevole e promette incontri interessanti.

VERGINE

Cari Vergine, periodo intenso: troppe responsabilità accumulate e poca tregua… Tenete duro. Venere ora è favorevole e promette incontri interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: consensi in arrivo. Agosto potrebbe portarvi romanticismo.