Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 28 luglio al 3 agosto 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 28 luglio al 3 agosto 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 28 luglio al 3 agosto 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, avvertite una forte responsabilità nei confronti di un Toro. Incomprensioni con il Leone. Ok con Vergine, nel lavoro invece siete in corsa. Affari bene, avete un senso dell’umorismo davvero trascinante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, non raccogliete troppe soddisfazioni in casa, forse c’è ancora qualcosa che non vi torna. I figli fanno confusione. Bene gli affari, comprare casa potrebbe rivelarsi una mossa giusta in questa fase.

GEMELLI

Cari Gemelli, soffia vento di novità e cambiamento, raccoglietelo. Non fatevi scoraggiare troppo dal periodo. Una persona sotto il segno della Vergine potrebbe darvi un grosso consiglio in questo momento.

CANCRO

Cari Cancro, parlate di persona con chi desiderate, riuscirete a risolvere delle situazioni problematiche. Cercate di ottenere tutto ciò che vi sta a cuore in questa fase della vostra vita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (28 luglio – 3 agosto 2025), il Sole diventa a vostro favore. Alcune persone simpatiche entreranno a far parte della vostra vita. Con l’Ariete potreste trovare un rapporto duraturo, guardatevi bene intorno e potrebbe trarne beneficio.

VERGINE

Cari Vergine, incontri eccitanti per i più giovani e per chi è solo. Attività: dovete aggiornarvi, ricorrere di più alla tecnologia, potrete sicuramente ricavarne qualcosa di interessante. Occhio a un Sagittario interessante.

BILANCIA

Cari Bilancia, non lasciarti deviare da influenze esterne e non trascurare i sentimenti. L’amore e i rapporti veri meritano attenzione: cura i tuoi affetti con la stessa attenzione che riponi nel lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sei energico e sensibile. È giunto il momento di riprendere in mano le redini della tua vita. Le stelle ti accompagnano. Ricorda: rimani lucido/a e non avere fretta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, hai dato tutto te stesso: ora hai bisogno di riposo. Stress e pensieri ingombranti? Salutali, non servono. Circondati di persone che meritano davvero la tua generosità e ricorda di scegliere sempre con il cuore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore è nell’aria, guardati attorno. Esci dall’ordinario e non reprimere l’istinto: una piccola trasgressione può riaccendere l’anima. Lasciati trasportare dagli eventi.

ACQUARIO

Cari Acquario, nuove emozioni in arrivo. Lasciati travolgere da sentimenti autentici. Desideri cambiare rotta, modificare la tua routine. Fallo, segui l’istinto, ma con saggezza. Servono cautela e determinazione.

PESCI

Cari Pesci, è normale sentirsi frastornati. Non demoralizzarti e sii paziente. Non correre rischi inutili: la cautela, ora, è la tua miglior alleata. In amore? Apri gli occhi.

