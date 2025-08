Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 3 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 2 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Mercurio anche in queste ore di domenica 3 agosto stimola il dialogo, ideale per chiarimenti in coppia. Attenzione alle energie, potreste sentirvi particolarmente affaticati. Agosto favorirà nuove relazioni o rinvigorirà quelle esistenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 agosto 2025), nel corso delle prossime ore servirà prudenza, in particolare sul fronte finanziario: evitate spese impulsive. In amore, le stelle sorridono. Agosto potrebbe portarvi romanticismo e incontri importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il clima generale è positivo: idee, creatività e voglia di movimento caratterizzeranno la vostra giornata. Agosto regala entusiasmo e possibilità. Fate attenzione a non disperdere energie. Serve concentrazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nuovi stimoli in vista. Per chi cerca cambiamento lavorativo, il prossimo mese di settembre sarà favorevole. Cercate di mantenere la pazienza. Periodo di cambiamenti: nuovi ruoli, collaborazioni, ambienti diversi. Agosto risveglia curiosità ma anche insoddisfazioni…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 agosto 2025), il prossimo mese di settembre porterà svolte importanti: oggi, 3 agosto, Mercurio favorisce le idee innovative. Questo mese estivo invita al riposo e al riorientamento.

PESCI

Cari Pesci, l’estate promette buone occasioni. In amore potreste vivere momenti profondi o ricongiungimenti. Luglio è stato impegnativo: ora concedetevi del tempo per ripartire. Meglio affrontare questioni importanti di mattina. La sera potreste sentirvi stanchi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: nuovi stimoli in vista.