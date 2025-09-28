Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 28 settembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 28 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, finalmente un po’ di serenità: le tensioni delle settimane scorse si allentano e potete respirare. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme, forse una proposta interessante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 settembre 2025), le emozioni sono intense: potete innamorarvi di nuovo o riscoprire passione in una relazione che sembrava spenta. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a discussioni accese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiamento è forte: nuovi viaggi, nuovi contatti, nuove idee. Per quanto riguarda il lavoro, può arrivare una proposta che vi mette in movimento, ma valutate bene i dettagli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di responsabilità, ma anche di grandi soddisfazioni. Potete ottenere risultati importanti, ma servirà concentrazione. Per quanto riguarda il lavoro, serve costanza, ma i frutti arrivano. In amore, meno rigidità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 settembre 2025), la creatività è al massimo: nuove idee, nuovi progetti, voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il lavoro, serve più concretezza: non lasciate tutto a metà. In amore, novità per chi è single.

PESCI

Cari Pesci, settimana emotiva ma positiva: vi sentite più ispirati e disponibili. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano intuizioni che possono aiutarvi a risolvere un problema complesso. In amore torna la dolcezza.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la creatività è al massimo: nuove idee, nuovi progetti, voglia di sperimentare. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 22-29 SETTEMBRE 2025
Ricerca