Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 28 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, finalmente un po’ di serenità: le tensioni delle settimane scorse si allentano e potete respirare. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme, forse una proposta interessante.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 settembre 2025), le emozioni sono intense: potete innamorarvi di nuovo o riscoprire passione in una relazione che sembrava spenta. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a discussioni accese.
Cari Sagittario, la voglia di cambiamento è forte: nuovi viaggi, nuovi contatti, nuove idee. Per quanto riguarda il lavoro, può arrivare una proposta che vi mette in movimento, ma valutate bene i dettagli.
Cari Capricorno, periodo di responsabilità, ma anche di grandi soddisfazioni. Potete ottenere risultati importanti, ma servirà concentrazione. Per quanto riguarda il lavoro, serve costanza, ma i frutti arrivano. In amore, meno rigidità.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 settembre 2025), la creatività è al massimo: nuove idee, nuovi progetti, voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il lavoro, serve più concretezza: non lasciate tutto a metà. In amore, novità per chi è single.
Cari Pesci, settimana emotiva ma positiva: vi sentite più ispirati e disponibili. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano intuizioni che possono aiutarvi a risolvere un problema complesso. In amore torna la dolcezza.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la creatività è al massimo: nuove idee, nuovi progetti, voglia di sperimentare.