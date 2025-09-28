Icona app
Home » Oroscopo
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 28 settembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 28 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di fare, di cambiare, di mettervi in gioco. Capitolo lavoro: arrivano novità che possono rimettere in movimento una situazione ferma da tempo, ma attenzione all’impulsività.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 settembre 2025), periodo di stabilità in arrivo: le stelle vi sostengono nelle scelte pratiche, perfette per sistemare questioni economiche o burocratiche. Per quanto riguarda il lavoro, potete mettere basi solide per progetti a lungo termine.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana ricca di stimoli: telefonate, incontri, nuove idee. La vostra mente è velocissima, ma rischiate di fare troppe cose insieme. Mettete ordine nelle priorità: concentratevi su quello che conta davvero. Le coppie vivono un momento di complicità, ma solo se si evitano polemiche inutili.

CANCRO

Cari Cancro, riprendete quota dopo un periodo di stanchezza. Le stelle vi regalano energia e determinazione: è il momento giusto per osare di più, soprattutto se avete in mente un progetto ambizioso. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano occasioni da non perdere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 settembre 2025), periodo di introspezione: sentite il bisogno di capire cosa volete davvero, soprattutto nelle relazioni più strette. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono conferme attese da tempo, ma per ottenere di più dovete mostrarvi disponibili a cambiare approccio.

VERGINE

Cari Vergine, giornate di riflessione e riorganizzazione: sentite il bisogno di mettere ordine, di pianificare, di capire dove state andando. Capitolo lavoro: attenzione alle distrazioni, ma è un buon momento per definire accordi o chiudere trattative.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: riprendete quota dopo un periodo di stanchezza. Le stelle vi regalano energia e determinazione.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 22-29 SETTEMBRE 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
