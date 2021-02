Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 28 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 28 febbraio 2021 – ci sono buone chance in amore: le storie che nascono in questo periodo sono baciate dal favore delle stelle. Se siete single o avete da poco chiuso una relazione importante, magari anche con una brusca separazione, dovete farvi forza e andare avanti. Questo bel quadro astrale favorisce anche il lavoro: può arrivare una bella notizia o una proposta da cogliere al volo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (28 febbraio 2021), durante la giornata dovrete avere grande pazienza in amore. Questo mese di febbraio infatti non è stato certo favorevole dal punto di vista sentimentale, e non c’è stata la svolta che avreste sperato. Sul lavoro mantenete la calma e non agitatevi inutilmente. Prima di agire ragionate, non siate frettolosi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prevede una giornata tutto sommato buona: in amore se una storia non funziona dovete dargli una svolta. In un senso o nell’altro. O la recuperate o è meglio tagliare i ponti. Bene il lavoro: ci sono dei piccoli ritardi, ma nel complesso tutto fila secondo i piani. Date il massimo e sarete ricompensati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo è decisamente un periodo fortunato in amore: le storie nate da poco e i progetti avviati in questa fase possono trasformarsi in qualcosa di molto positivo. Sul lavoro sono giornate impegnative, ma non potete perdere la salute. Fate tutto con più calma. Usate la testa prima di aprir bocca.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 febbraio 2021), in amore questo è un periodo di grande transizione e cambiamento. Potreste quindi perdere i vostri consueti punti di riferimento. Bene il lavoro: favoriti i progetti importanti e a lunga scadenza, basta che non ci sia bisogno di tanti soldi. Quelli infatti scarseggiano.

PESCI

Cari Pesci, la mattinata è davvero pesante per i sentimenti. Cercate di non ripensare al passato con nostalgia ma di andare avanti e lanciarvi in nuove avventure. Sul lavoro Venere è in transito positivo, questo favorisce in particolare chi svolge un’attività creativa. Potete dunque portare avanti i vostri progetti con entusiasmo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: bene in particolare l’amore.

