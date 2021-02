Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 28 febbraio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – domenica 28 febbraio – ci saranno buone notizie per l’amore. Sul lavoro avete tanto bisogno di rimettervi in gioco dopo un periodo un po’ sottotono. Potete finalmente rallegrarvi: le cose stanno girando per il verso giusto e presto ci saranno ottime novità da cogliere al volo. Sta a voi dare il massimo, se non volete avere remore. Dimostrate a tutti il vostro valore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 febbraio 2021), in amore dovete imparare a fare tutto con maggiore calma. Questo mese di febbraio vi ha un po’ fiaccato e adesso apparite davvero stanchi. Dal punto di vista sentimentale non sono arrivate le novità che speravate. Sul lavoro è tempo di prendere scelte importanti: potete avviare nuovi progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi ci saranno parecchie difficoltà per i sentimenti: è uno di quei giorni che sarebbe meglio cancellare dal calendario. Sul lavoro per fortuna le cose vanno un po’ meglio, si può parlare di un periodo positivo anche se non mancano lo stress e le tensioni. Rimandate se possibile a tempi migliori gli impegni più gravosi.

CANCRO

Cari Cancro, oggi ci sono buone notizie per l’amore. Le stelle vi favoriscono, soprattutto per quanto riguarda le storie nate in questo periodo. Potranno rivelarsi molto passionali e promettenti. Anche se non ci speravate molto, insomma, questa relazione può trasformarsi in qualcosa di speciale. Sul lavoro avete un piano per fare bene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (28 febbraio 2021), questo mese di febbraio per il vostro segno è stato davvero complesso sotto molti punti di vista, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Non è facile, ma cercate di essere più ottimisti. Anche sul lavoro non tutto va come vorreste: siete testardi e perfezionisti, ma dovete accettare qualche piccolo imprevisto.

VERGINE

Cari Vergine, questa Luna piena è davvero impegnativa, specie in amore. Evitate di portare avanti due storie contemporaneamente e fate un po’ di chiarezza. Sul lavoro le stelle vi assistono: i dubbi e lo stress non mancano, ma non riversate l’ansia sul partner o la famiglia. Potreste litigare inutilmente e pentirvene.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: buone chance per le coppie nate da poco.

