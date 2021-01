Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 24 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 24 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durate questo fine settimana avete la Luna favorevole che vi sta proteggendo, quella di oggi – domenica 24 gennaio 2021 – sarà una giornata promettente per l’amore: sfruttatela alla grande. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stato qualche progetto nato male per diversi motivi ma dovete mettercela tutta per recuperare. Pensate ad accordi e compromessi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 24 gennaio 2021), se avete avuto qualche difficoltà in amore durante la giornata di oggi riuscirete ad ingranare la marcia in maniera corretta. Per quanto riguarda il lavoro, dovete concentrarvi sulle cose piccole, i dettagli sono importanti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, se un amore è giunto al termine ma non è ancora venuto fuori il discorso oggi – domenica 24 gennaio 2021 – potrebbe essere il momento giusto per abbandonare ciò che non desiderate più ormai da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore i contratti saranno confermati, il 2021 è un anno promettente: di rinascita.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, per liberare il vostro cuore dovrete aspettare che Venere smetta di opporsi: alla fine del mese vi sentirete più liberi e sereni. Fino ad allora dovrete un po’ tribolare. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà qualcosa da risolvere nel giro di poco tempo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 24 gennaio 2021 -, le comunicazioni con il proprio partner non saranno delle migliori, Mercurio è in opposizione… Anche per quanto riguarda il lavoro state affrontando un periodo difficile: siete stanchi, esausti. Tenete duro.

VERGINE

Cari Vergine, la domenica vi rende un po’ polemici: evitate le piccole discussioni, quelle inutili che portano solo problemi. Per quanto riguarda il lavoro, state attraversando un periodo difficile: siete in piena crisi. Tenete duro e non temete tutto tornerà normale. Quando? Da metà febbraio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: la Luna vi protegge. Giornata ideale per dedicarsi all’amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 18-24 GENNAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, domenica 24 gennaio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 24 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 24 gennaio 2021