Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 24 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 24 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si prospetta una domenica di fine gennaio importante: potreste aprire il vostro cuore, emozionarvi e perché no: fare un passo azzardato. Per quanto riguarda il lavoro, fate grande attenzione alle decisioni prese di fretta, senza riflettere. Non è proprio il momento per fare scelte sbagliate. Usate la testa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – domenica 24 gennaio 2021 -, certi atteggiamenti vi hanno stancato e vi sentite delusi. Avrete un atteggiamento molto critico. Per quanto riguarda il lavoro preparatevi: è in arrivo il momento giusto per intraprendere un nuovo cammino che vi porterà entusiasmo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – 24 gennaio 2021 – ci vorrà pazienza, nella vita e in amore. Piccole polemiche per la giornata, ma nulla di irrimediabile. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante avere fiducia nelle proprie idee. La calma è una delle vostre migliori qualità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi (domenica 24 gennaio 2021) sarà favorevole per le considerazioni di coppia: riuscirete a capire e verificare la resistenza di un rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle discussioni in particolare con i nati sotto il segno del Toro o della Vergine.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 24 gennaio 2021), la giornata sarà positiva per i sentimenti: sfruttate le sensazioni e abbandonatevi al cuore. Per quanto riguarda il lavoro, vorreste scalare l’Everest, dovete però ricordare che le scelte vanno ponderate bene. Non vi buttate senza usare la testa.

PESCI

Cari Pesci, non sarà una grande domenica per quanto riguarda i sentimenti: forse è il caso di lasciar andare chi è già andato via. Capitolo lavoro: nelle prossime ore potrebbe prolungarsi una disputa legale o finanziaria. Fate attenzione alle spese.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: potreste aprire il vostro cuore, emozionarvi. Perché non fare anche un passo azzardato?

