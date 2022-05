Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 22 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è importante ora – subito – gestire con prudenza le storie d’amore che sono in crisi dall’inizio dell’anno. Per quanto riguarda il lavoro, Giove resta in opposizione. Tenete duro ancora un po’.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 maggio 2022), alcuni rapporti sono da rivedere, in particolare nel corso della giornata. Non rimandate a chissà quando. Per quanto riguarda il lavoro, le giornate migliori saranno quelle subito dopo il fine settimana. Sfruttatele.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel lavoro è importante cercare di evitare complicazioni subito dopo il fine settimana. Insomma, evitate di partire male già domani… In amore, invece, qualcosa di bello e intrigante sta per nascere. Assecondatelo e godetevi il momento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, i single durante la giornata di oggi – 22 maggio – avranno tanta voglia di chiarire alcune situazioni. Nella vita di coppia è necessario capire alcune cose, specie se si sta vivendo una crisi da tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 maggio 2022), vi attende una Luna agitata in amore subito dopo il fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, il successo non si discute ma si sente il bisogno di guadagnare qualcosa in più. Di essere gratificati economicamente.

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi – domenica 22 maggio 2022 – forse sarà necessario risolvere qualche bisticcio. Niente di serio, ma meglio far la pace subito. Altrimenti le cose potrebbero prendere una brutta piega. Stelle armoniche, invece, dopo il fine settimana.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: qualcosa di bello e intrigante sta per nascere in amore. Godetevelo.