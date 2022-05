Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 maggio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 22 maggio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso di questo fine settimana di fine maggio potrebbero arrivare delle buone idee. Venere continua il transito in Ariete in questo periodo: ottime notizie e giornate in vista per voi nati sotto questo segno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 maggio 2022), state vivendo un fine settimana molto più sereno dal punto di vista sentimentale rispetto alla settimana che avete chiuso, in particolare per le coppie di lunga data. Nel lavoro inizia un periodo di ottime prospettive.

GEMELLI

Cari Gemelli, il fine settimana aprirà un periodo fertile per le coppie che vogliono avere un figlio o fare un grosso passo in avanti nella relazione. Per quanto riguarda il lavoro, all’orizzonte vi sono nuovi impegni. Gravosi? Vedremo, dipenderà tutto da voi.

CANCRO

Cari Cancro, la situazione dei prossimi giorni inviterà alla pazienza nella vita di coppia. Rispettate e aspettate il partner. Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno piccole ma belle novità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 maggio 2022), sono in arrivo importanti novità dal punto di vista lavorativo. In amore una forte scossa sta per coinvolgere i rapporti e le unioni in crisi da tempo. Scossa positiva o negativa? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

VERGINE

Cari Vergine, bene il lavoro grazie anche a Giove che ha finito la fase di opposizione. Nella vita sentimentale, invece, ora si è più critici e anche un po’ agitati. Cercate la pace interiore ed esteriore. Mordetevi la lingua.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: ottime notizie all’orizzonte. Tante idee per la testa.