Oroscopo Paolo Fox della settimana 16 – 22 maggio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 16 al 22 maggio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 16 al 22 maggio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prevede una settimana da quattro stelle su cinque. Buone notizie per l’amore perché Giove e Venere sono dalla vostra parte: è il momento giusto per ribellarsi alle costrizioni, ai rapporti ossessivi. Chi sta vivendo una storia conflittuale potrà dire quello che pensa senza mezzi termini e poi potrà voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di prepararvi in vista del futuro perché dopo un inizio pesante ora, finalmente, arriveranno belle novità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore nelle prossime ore potrete cambiare orizzonti. Avete entusiasmo da vendere, ma cercate di mantenere la calma e di fare le cose che vi interessano con prudenza, almeno fino alla giornata di giovedì. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra figura nell’ultimo periodo è stata ridimensionata e ora vorreste solo ricevere un premio. Un po’ di complimenti insomma…

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore se state vivendo relazioni un po’ ambigue e superficiali, forse, avrete bisogno di guardarvi dentro, di fare un viaggio dentro voi stessi. Che ne dite di vedere maggio come un mese di recupero? Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo: i progetti che nascono ora potranno essere fondamentali in estate.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. In amore dovete voltare pagina, dimenticare il passato e andare avanti. Cercate di mantenere la distanze e allontanarvi dalle polemiche, ma attenzione: tutti i rapporti verranno scombussolati. Lavoro? Ora dovete darvi da fare perché i miglioramenti economici ci potrebbero essere, ma tutto dipenderà da voi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (16-22 maggio 2022), cinque stelle. Volete vivere una bella emozione o passione? Possono nascere amori duraturi. Cercate di fidarvi di più, di confidarvi con gli amici. Per quanto riguarda il lavoro, ora dovete ritrovare il coraggio per andare avanti, soprattutto perché Giove è dalla vostra parte.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Il mese scorso Venere ha messo in discussione l’amore, ora però sta iniziando la fase di recupero. Prima dovrete risolvere un problema con voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, fate bene ad essere razionali nelle questioni economiche, Mercurio è contrario ed è meglio risparmiare.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. In amore state vivendo un po’ sotto pressione: cercate di riflettere, di mantenere la calma e di capire che chi nasce tondo non muore quadrato. Dovete andare avanti e fare delle scelte, che comporteranno inevitabilmente delle rinunce. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di arrivare a un accordo per non alimentare le polemiche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. State bene anche da soli o con una persona che non vi fa impazzire. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di avanzare delle richieste in vista dell’autunno, che forse vi sembra così lontano! Fatevi valere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Il cielo promette grandi cose e l’amore è dietro l’angolo. Giove e Venere alimentano le passioni, gli incontri sono favoriti e avrete la possibilità di conoscere più persone. Bene, con la Luna nel segno, le giornate di martedì e mercoledì. Per quanto riguarda il lavoro, state iniziando a raccogliere i primi frutti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. Volete stare un po’ da soli, per conto vostro perché l’amore nell’ultimo periodo non vi soddisfa affatto. Avete dei piccoli problemi di cuore da affrontare. Per quanto riguarda il lavoro, non dovete essere frettolosi e fare salti nel buio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Buone notizie per l’amore con Venere che è dalla vostra parte. Avete intenzione di avere al vostro fianco una persona paziente, che sia in grado di capirvi e sia pronta ad accettare i vostri progetti. Presto potrebbe arrivare una storia eccezionale. Capitolo lavoro: cercate di risolvere un problema, di arrivare a un accordo.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore sta per arrivare una fase di svolta, ma avete anche qualche ripensabile. Tra martedì e mercoledì cercate di mantenere la calma e se siete single lasciatevi andare perché nel fine settimana gli incontri saranno favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, siate pronti a tutto, anche a rimettervi in gioco.

