Ultimo aggiornamento ore 17:58
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 22 febbraio 2026

Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 22 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio, ma qualcosa vi ha destabilizzato in queste ore. Le stelle parlano di recupero. In amore torna il desiderio di armonia: chi ha litigato può chiarire. I single sono affascinanti più del solito. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una trattativa da gestire con diplomazia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 febbraio 2026), cielo potente per molti di voi! Siete profondi, magnetici e determinati. In amore la passione è protagonista, ma attenzione alla gelosia. Per quanto riguarda il lavoro, siete strategici: potete ottenere un vantaggio importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di libertà! Le stelle parlano di viaggi, nuove idee, cambiamenti. In amore serve più presenza: non potete sempre scappare davanti ai problemi. Per quanto riguarda il lavoro, arriva un’occasione interessante, ma va valutata con attenzione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete determinati e concreti. Questo cielo vi invita a non essere troppo rigidi. In amore c’è bisogno di più dolcezza. Per quanto riguarda il lavoro, siete favoriti: risultati in arrivo, ma non immediate gratificazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 febbraio 2026), periodo vivace per molti di voi! Le stelle vi spingono a fare scelte innovative. In amore possono nascere storie fuori dagli schemi. Le coppie devono ritrovare complicità mentale. Per quanto riguarda il lavoro, idee brillanti, ma attenzione alla gestione pratica.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e sognatori, ma adesso serve concretezza. In amore c’è bisogno di chiarezza: basta illusioni. Le coppie solide possono fare un passo avanti importante. Capitolo lavoro: arrivano intuizioni vincenti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete romantici e sognatori, ma adesso serve concretezza. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 16-22 FEBBRAIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca