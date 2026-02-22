Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 22 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete protagonisti di un cielo che parla di riscatto! Dopo settimane un po’ nervose, adesso sentite dentro una forza nuova. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano risposte, ma serve ancora un po’ di pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 febbraio 2026), il cielo vi chiede concretezza. Siete tra i segni più stabili dello zodiaco, ma ultimamente avete avuto qualche dubbio di troppo. In amore c’è bisogno di chiarezza. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe proporvi un cambiamento.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete frizzanti, ma anche un po’ dispersivi! Le stelle vi invitano a concentrarvi su un obiettivo preciso. In amore torna il desiderio di leggerezza, di flirt, di gioco. Chi è in coppia deve evitare polemiche inutili. Per quanto riguarda il lavoro, c’è fermento: nuove idee, nuove proposte.

CANCRO

Cari Cancro, siete molto sensibili in questo periodo. Le emozioni sono amplificate. In amore c’è bisogno di rassicurazioni: cercate dialogo e tenerezza. Chi ha vissuto una delusione ora può ripartire. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano responsabilità nuove, ma non abbiate paura.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 febbraio 2026), siete pronti a ruggire! Il cielo vi sostiene e vi restituisce fiducia. In amore c’è passione, ma anche bisogno di sentirvi apprezzati. Se qualcuno vi ha dato meno attenzioni, ora pretendete di più. Per quanto riguarda il lavoro, possono arrivare riconoscimenti o conferme.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riflessione. Siete analitici per natura, ma adesso rischiate di esagerare con le critiche, soprattutto verso voi stessi. In amore c’è bisogno di spontaneità. Lasciate andare il controllo. Per quanto riguarda il lavoro, si sistemano questioni pratiche, firme e accordi favoriti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete pronti a ruggire! Il cielo vi sostiene e vi restituisce fiducia.