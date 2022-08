Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 21 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 21 agosto 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un fine settimana tormentato dal punto di vista lavorativo, qualche incomprensione passata o presente? Evitate conflitti che potrebbero rovinare anche la giornata di oggi. Relax. D’altronde è domenica… Avete bisogno di staccare la spina.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 agosto 2022), non state vivendo delle grandi giornate in amore e nel lavoro… Se la situazione si è messa male, chiamate il vostro partner per chiarire il rapporto. Fate la pace. Non vale la pena rovinare un rapporto importante per piccolezze.

GEMELLI

Cari Gemelli, fine settimana sereno per i nati sotto questo segno. Divertitevi, staccate la spina dal lavoro e godetevi le persone care, la Luna favorevole vi consentirà di passare diverse ore di grande felicità e spensieratezza. Ne avete bisogno.

CANCRO

Cari Cancro, non siete in un gran periodo: state attraversando qualche problema in amore… Perché non riflettere su qualche possibile errore commesso? Capitolo lavoro: situazione differente, fatevi sotto ed inviate quel curriculum per quella offerta di lavoro tanto attesa. Magari sarete “fortunati”.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 agosto 2022), evitate polemiche, niente scontri con parenti e amici. Quella di oggi sarà una giornata di recupero per voi grazie alla Luna nel segno. Potete togliervi belle soddisfazioni.

VERGINE

Cari Vergine, grandi novità in arrivo in campo lavorativo. Nelle prossime ore potrebbe tornarvi il sorriso perso nelle ultime settimane per problematiche, ansie e litigi. Alla fine ve lo siete meritato…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: divertimento. Staccate la spina! Godetevi questa giornata, ve lo siete meritato.