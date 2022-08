Oroscopo Paolo Fox della settimana 15-21 agosto 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 15 al 21 agosto 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 15 al 21 agosto 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, finalmente potrete liberarvi di una spina nel fianco ma non esagerate con i toni polemici. I rapporti nati per gioco saranno messi alla prova, ma siete voi a decidere come devono andare le cose. Lavoro? L’autunno si sta avvicinando, è meglio occuparsi subito delle questioni legali e domestiche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, dovete ritrovare lo slancio e il desiderio di amare, agosto è iniziato con Venere favorevole. I nuovi amori hanno il sapore dell’amicizia e della comprensione reciproca. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle favoriscono coloro che vogliono portare avanti un’idea. Marte sarà attivo per tutto il mese.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, avete molti pianeti favorevoli, peccato che siete sempre attratti da persone un po’ strane. Non fatevi trascinare in qualche situazione con una persona che ha già troppi problemi. Fase di recupero per le relazioni datate. Capitolo lavoro: in questo periodo dovete pensare a quello che dovete fare in vista di settembre; è probabile che abbiate a che fare con un nuovo gruppo di lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, avete poco tempo per l’amore, ma questo non vuol dire che dovete mettere da parte i vostri desideri. Le giornate più malinconiche di questa settimana saranno quelle di mercoledì e giovedì. I rapporti più conflittuali saranno con Ariete e Capricorno. In certe coppie sarà opportuno ripartire da zero. Lavoro? Trattative e novità sono all’ordine del giorno, tuttavia, sentite una forte stanchezza. Se è possibile, cercate relax.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (15-21 agosto 2022), Venere inizia un transito importante. I nuovi amori e i nuovi incontri vanno seguiti con cura. Se vi piace una persona, adesso potete farvi avanti. Quella di martedì sarà una giornata intrigante. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività indipendente già ci sono state buone vittore e altre arriveranno. Cercate di rilassarvi di più.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, è da luglio che avete un cielo importante, si spera che abbiate eliminato la paura di sbagliare. Questo è un periodo favorevole, molto lontano da quello incomprensibile e faticoso vissuto all’inizio dell’anno. La giornata interessante di questa settimana sarà quella di giovedì. Per quanto riguarda il lavoro, le società che sono nate negli ultimi tempi vanno curate maggiormente. È probabile che l’incarico in corso non si rinnoverà l’anno prossimo.

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere vi aiuta a vivere con più semplicità l’amore. Gli incontri che nascono in questo periodo lasciano il segno e nelle prossime giornate potreste vivere un colpo di fulmine. I migliori legami sono quelli con Acquario e Gemelli. In campo professionale, gli impegni sono molti così come le soddisfazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, potete vincere una sfida. Tutto quello che fate in questo momento è favorevole. C’è una grande voglia di vivere i sentimenti e se siete molto giovani potrete innamoravi di una persona conosciuta da poco, è normale che se avete vissuto una separazione da poco non riuscite ad avere fiducia negli altri, eppure in questo momento dovete dare spazio alle nuove conoscenze.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, dopo la prima parte di agosto pesante, adesso Venere torna attiva e con il passaggio della Luna nel vostro spazio zodiacale, tra lunedì e martedì gli incontri saranno favoriti. Se c’è qualcosa da discutere, è meglio farlo nella giornata di sabato 21 agosto. Lavoro? Negli ultimi tempi ci sono stati problemi e difficoltà, se vi siete sentiti messi da parte, non è colpa vostra. Cercate di eliminare le tensioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere torna in aspetto un po’ critico e quindi potreste diventare estremamente rigidi nei giudizi. Non rovinate tutto per colpa di un atteggiamento eccessivamente testardo, la giornata migliore sarà quella di giovedì. Le coppie in crisi sono più a rischio. Grande attenzione nelle relazioni con Cancro e Ariete. Lavoro? Adesso è importante cercare di risolvere alcuni conteziosi aperti in passato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, è un periodo di grande recupero. Con il passare dei giorni il vostro umore migliorerà e vi sentirete sempre più disponibili all’amore. Nei rapporti tra genitori e figli bisognerà discutere con più serenità. Per quanto riguarda il lavoro, siete decisamente più forti e questa settimana conferma il vostro desiderio di cambiare. Sicuramente avete in mente qualcosa di piacevole.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, Venere non è più in opposizione, siete più lucidi nel capire se avete commesso degli errori. Per alcune coppie questo momento rappresenta una giusta riflessione dopo un momento difficile, ma entro la fine del mese gli astri promettono che cambieranno molte cose. Per quanto riguarda il lavoro, dovete studiare i progetti in vista dell’autunno e dell’inverno. Non è il periodo adatto per richiedere un miglioramento.

