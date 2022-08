Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 21 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 21 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo qualche problema con i colleghi ora è il tempo di rilassarsi e pensare a sé stessi. Durante la giornata di oggi – 22 agosto – sfruttate la Luna nel segno. Godetevela alla grande. Soprattutto se siete in vacanza, riposate un po’. Ne avete bisogno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 agosto 2022), Mercurio è favorevole, il consiglio per la giornata è quello di passare delle ore in tranquillità, senza troppi eccessi. Ricaricate le energie per concludere il mese al meglio. Per il lavoro c’è tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nonostante Mercurio contrario, siete in un periodo di grande determinazione: fate attenzione agli incontri in questo weekend, chissà che i single non godranno di qualche gradita sorpresa. Potreste finalmente incontrare l’anima gemella, dovete solo lasciarvi andare di più.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, attenzione alle vecchie conoscenze: ritorno di fiamma in vista? State lontani dalle persone negative e concentratevi su voi stessi e sulle persone a cui volete bene veramente. Cuore e testa. Il giusto mix per andare lontano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 agosto 2022), il weekend porterà grandi opportunità in amore e qualche piccolo problema lavorativo. Con calma e determinazione nelle prossime ore potrete ricaricare le energie. A settembre possibili tanti cambiamenti importanti.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è favorevole, Marte nel segno favorirà l’arrivo di grandi novità: siete pronti ad accoglierle a braccia aperte? State vivendo un fine settimana caldo, molto caldo… D’altronde le temperature sono roventi, specie al Sud. Ma poi vale anche a livello simbolico e mentale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Vergine: grandi novità in arrivo durante la giornata. Fine settimana caldo… Non solo climaticamente. A settembre le cose miglioreranno. Abbiate fiducia.