Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 20 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 20 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se state vivendo una storia importante la giornata di oggi potrà portarvi ancora più lontano: ricordate che avete la Luna, Venere e altri pianeti favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, avete in mente un’idea? Non scartatela…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 20 febbraio 2022), se una storia non sta andando o ultimamente siete stati un po’ giù fermatevi e riflettete. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete gestire bene i turni. Evitate le polemiche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di capire quello che provate veramente. La Luna è in opposizione ma questa domenica potrà portare ugualmente un po’ di comprensione. Capitolo lavoro: preparatevi, a breve potreste compiere una scelta importante. Carpe diem.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se una storia non va come deve andare, forse è il caso di interromperla. Gli ultimi due giorni di febbraio saranno molto promettenti per i nati sotto questo segno. Per quanto riguarda il lavoro: cercate di chiarirvi con i colleghi. Rimboccatevi le maniche e dimostrate il vostro valore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 20 febbraio 2022), grazie alla Luna favorevole si potranno fare discorsi importanti. Bene le nuove relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, se state pensando ad un cambiamento, muovetevi con cautela. Molta cautela. Avete una grande voglia di ripartire da zero: perché non provarci? Ma appunto senza scelte azzardate.

PESCI

Cari Pesci, dovete risolvere i piccoli problemi in amore che sono nati di recente. Per quanto riguarda il lavoro, muovetevi con cautela: quello che fate è sempre giusto, ma dovete adattarvi alle situazioni. Ogni tanto bisogna fare buon viso a cattivo gioco.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: Luna favorevole, bene l’amore. Servirà cautela sul lavoro.