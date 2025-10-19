Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 19 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 19 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana di grande energia! Ti senti pronto a spaccare il mondo (o almeno a discutere con chi ti contraddice). Marte ti dà grinta, ma occhio a non esagerare con l’impulsività. L’amore vuole sincerità, non fretta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 ottobre 2025), un po’ di lentezza non è un difetto, è il tuo marchio di fabbrica! Le stelle dicono: “rallenta, ma non fermarti”. In amore serve chiarezza, mentre sul lavoro una proposta interessante potrebbe bussare. Apri quella porta!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la mente vola, il corpo arranca. Hai mille idee ma ti mancano due ore extra al giorno per realizzarle. Mercurio ti favorisce nei contatti: messaggi, incontri, parole giuste al momento giusto. Flirt in aumento!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ti senti un po’ nostalgico, ma anche ispirato. È il momento di guardare avanti con più fiducia. Venere porta dolcezza e affetto, ma anche la necessità di definire certi rapporti. Non chiuderti, apriti: il mondo ti sorride.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 ottobre 2025), regale come sempre, ma attenzione a non strafare. Hai bisogno di essere amato, ma non devi pretendere un trono ovunque. Sul lavoro si apre un periodo di riscatto, mentre l’amore torna protagonista dal weekend.

PESCI

Cari Pesci, tutto sotto controllo… o quasi. Hai la testa piena di piani, ma anche di dubbi. Le stelle consigliano di fidarti un po' di più del destino. Ottime intuizioni economiche. In amore: meno analisi, più emozione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: regale come sempre, ma attenzione a non strafare. Hai bisogno di essere amato, ma non devi pretendere un trono ovunque.