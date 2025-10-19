Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 19 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 19 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, Venere ti rende irresistibile, ma anche indeciso come sempre! Qualcuno ti osserva con interesse, ma tu stai ancora valutando le opzioni. Sul lavoro torna l’armonia. Weekend ideale per un po’ di leggerezza. Un po’ di lentezza non è un difetto, è il tuo marchio di fabbrica! Le stelle dicono: “rallenta, ma non fermarti”. In amore serve chiarezza, mentre sul lavoro una proposta interessante potrebbe bussare. Apri quella porta!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 ottobre 2025), intenso, magnetico, misterioso. Tutti ti cercano, ma pochi ti capiscono davvero. Le stelle parlano di un cambiamento profondo: non averne paura. In amore passione altissima, ma evita gelosie inutili.

GEMELLI

Cari Gemelli, ti senti in fase di espansione: voglia di viaggiare, cambiare, scoprire. Giove è con te: nuovi orizzonti si aprono, anche in campo lavorativo. Amore allegro e spontaneo, ma occhio a non promettere troppo.

CANCRO

Cari Cancro, pianeti favorevoli ti spingono a costruire qualcosa di concreto. Non è il momento di mollare, ma di definire. In amore torna la stabilità, anche se qualche discussione può renderti nervoso. Calma e determinazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 ottobre 2025), ribelle dentro e fuori, stai per stupire tutti con una tua idea. Libertà e creatività ti guidano, ma serve anche un pizzico di organizzazione. In amore, voglia di novità: chi è single, esca più spesso!

VERGINE

Cari Vergine, emotivo, sensibile, romantico… e un po’ distratto. Le stelle ti invitano a sognare, ma con i piedi per terra. In amore torna la tenerezza, ma non lasciarti trascinare da malinconie passate. Ottime ispirazioni artistiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ribelle dentro e fuori, stai per stupire tutti con una tua idea.