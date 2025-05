Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 18 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 18 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi questo è un fine settimana di ritrovata serenità. Nel corso delle prossime ore potrete chiarire alcune tensioni vissute nei giorni precedenti. La giornata di oggi, 18 maggio, sarà speciale per chi ha voglia di innamorarsi di nuovo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 maggio 2025), il vostro sarà un fine settimana interessante in particolare in ambito sentimentale. Capitolo lavoro: alcuni progetti potrebbero subire rallentamenti, ma nulla che non si possa gestire con calma e serenità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avventura è la parola magica nel corso del fine settimana che state vivendo. Molti di voi sentiranno il bisogno di evadere dalla routine. Di fare qualcosa di diverso. Buon momento anche per definire questioni economiche rimaste in sospeso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il vostro sarà un fine settimana di introspezione. Molti di voi nel corso delle prossime ore rifletteranno su scelte recenti. Quella di oggi, domenica 18 maggio, sarà la giornata ideale per riposare e ricaricarsi in vista della prossima settimana.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 maggio 2025), vi attendono giornate all’insegna della libertà. Avrete voglia di circondarvi di amici e vivere emozioni intense. In amore qualcuno potrebbe bussare inaspettatamente alla vostra porta…

PESCI

Cari Pesci, il fine settimana che state vivendo invita a seguire l’istinto fino in fondo. Ottimo momento per dedicarsi a passioni artistiche o alla meditazione. L’amore chiede gesti concreti e meno parole.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: il vostro è un fine settimana di ritrovata serenità.