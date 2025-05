Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 18 maggio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 18 maggio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il vostro è un fine settimana particolarmente energico, nel corso delle prossime ore di questo 18 maggio sarete pieni di voglia di agire. In amore ci saranno possibilità di incontri appassionati, soprattutto per i single. Per quanto riguarda il lavoro, sarà meglio rimandare decisioni importanti di qualche ora se non giorno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 maggio 2025), relax deve essere la parola d’ordine nel corso delle prossime ore di questo metà maggio. Le tensioni accumulate durante la settimana che vi siete messi alle spalle possono sciogliersi con momenti sereni in famiglia o con il partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo un fine settimana di metà maggio particolarmente dinamico e sociale. Molti di voi avranno occasioni per nuove conoscenze interessanti. Attenzione però a non lasciarvi trascinare in polemiche inutili. Mordetevi la lingua prima di fare danni…

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo 18 maggio 2025 molti di voi riusciranno a ritrovare l’equilibrio emotivo che è andato perso. È il momento ideale per sistemare incomprensioni recenti, in particolare in amore. Capitolo lavoro: sono in arrivo delle piccole soddisfazioni. Starà a voi coglierle e goderne.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 maggio 2025), state vivendo giorni intensi e ricchi di stimoli. Possibili proposte intriganti in arrivo nel corso delle prossime ore. Amore in primo piano: chi è single potrebbe avere una sorpresa inaspettata.

VERGINE

Cari Vergine, la prudenza premierà i nati sotto questo segno nel corso delle prossime ore di questa domenica di metà maggio 2025. È consigliabile dosare le energie e non stressarvi troppo. Bene i rapporti familiari, meno l’ambito lavorativo. Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: il vostro sarà un fine settimana energico, sarete pieni di voglia di agire.