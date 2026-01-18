Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 18 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 18 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, dopo settimane di attesa o piccoli rallentamenti, torna la voglia di agire, di dimostrare quanto valete. Attenzione però a non partire in quarta: le stelle vi chiedono strategia. In amore c’è più passione, ma anche qualche chiarimento necessario. Per quanto riguarda il lavoro, idee vincenti, ma serve diplomazia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 gennaio 2026), non amate i cambiamenti improvvisi, eppure qualcosa sta mutando dentro di voi: desiderate più libertà, più spazio per ciò che vi fa stare bene. In amore c’è bisogno di concretezza. Capitolo lavoro: potreste ricevere una conferma o una proposta che richiede pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, è il vostro momento per chiarire, spiegare, raccontare. Attenzione solo alla dispersione: troppe idee tutte insieme rischiano di confondere. In amore c’è voglia di leggerezza, ma anche di verità; chi gioca troppo rischia di perdere qualcosa di autentico.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle vi invitano a proteggervi, a non assorbire problemi che non vi appartengono. C’è bisogno di sicurezza e dolcezza; chi ha una relazione solida può fare progetti, chi è solo deve smettere di guardare indietro. Per quanto riguarda il lavoro, fidatevi del vostro intuito.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 gennaio 2026), dopo una fase di silenzio o di attesa, adesso avete voglia di ruggire, di farvi vedere e sentire. Attenzione però all’orgoglio: non tutto è una sfida. In amore cresce la passione, ma serve ascolto. Capitolo lavoro: è il momento giusto per chiedere, proporre, osare.

VERGINE

Cari Vergine, una fase in cui le cose si sistemano, anche se non tutto è immediato. In amore serve meno critica e più comprensione: non tutti ragionano come voi. Per quanto riguarda il lavoro, siete precisi, affidabili e questo verrà notato.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: adesso avete voglia di ruggire, di farvi vedere e sentire.