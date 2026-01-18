Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 18 gennaio 2026
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 18 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, c’è chi vi chiede troppo e chi vi dà troppo poco: è il momento di fare chiarezza. In amore possono arrivare decisioni importanti, non sempre facili, ma necessarie. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione può rivelarsi preziosa.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 gennaio 2026), non amate le mezze misure e adesso le stelle vi chiedono di tagliare ciò che non funziona più. In amore passione altissima, ma anche gelosie da gestire. Per quanto riguarda il lavoro, potete fare una mossa strategica importante.
Cari Sagittario, le stelle parlano di espansione, nuove idee, nuovi orizzonti. In amore c’è bisogno di sincerità: se qualcosa vi pesa, ditelo. Ottimo periodo per viaggi, contatti con l’estero, cambiamenti di ruolo o di prospettiva sul lavoro.
Cari Capricorno, state costruendo qualcosa di importante, anche se a volte vi sentite stanchi. Le stelle vi chiedono costanza, non rigidità. In amore c’è bisogno di più tempo da dedicare ai sentimenti: il lavoro non può essere sempre al primo posto. Capitolo lavoro: le responsabilità aumentano, ma anche le soddisfazioni.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 gennaio 2026), idee nuove, desiderio di cambiamento, ma anche un po’ di confusione. Le stelle vi invitano a scegliere una direzione. In amore serve chiarezza: o dentro o fuori. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per sperimentare, ma senza rompere tutto.
Cari Pesci, le stelle parlano di intuizioni, sogni, emozioni profonde. In amore c’è romanticismo, ma attenzione alle illusioni. Per quanto riguarda il lavoro, seguite ciò che vi ispira davvero: un talento può emergere se smettete di dubitare di voi stessi.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le stelle parlano di intuizioni, sogni, emozioni profonde.