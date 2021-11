Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 14 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 14 novembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, c’è qualcosa che vi preoccupa molto in queste ore. È meglio non sprecare il weekend con la rabbia addosso… Se non riuscite a risolvere certi grattacapi, male non farebbe chiedere aiuto a qualche amico… Cercate di trascorrere più tempo con la persona che amate, vi aiuterà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (14 novembre 2021), weekend positivo se intendete concludere buoni affari. C’è qualcosa che deve essere chiarito: parlate chiaramente con il vostro partner, mettete le carte in tavola. Anche se vi sentite meglio, il lavoro vi preoccupa.

GEMELLI

Cari Gemelli, se volete ottenere il massimo, dovete usare l’immaginazione. Fate scelte più spontanee e non fatevi condizionare dagli eventi negativi che avete vissuto. Nella giornata di oggi – 14 novembre 2021 – apparirete un po’ agitati.

CANCRO

Cari Cancro, siete delle persone molto istintive. Il weekend potrebbe regalarvi qualche incontro promettente o qualche novità importante. Mantenete la calma, mordetevi la lingua se serve. Le stelle favoriscono il vostro segno e siete molto presi dall’amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (14 novembre 2021), è un weekend positivo per le cose pratiche. Ci sono incertezze negli affetti, siate più concilianti in casa. Capitolo lavoro: dovete fare molta attenzione a ciò che dite e fate. Posticipate gli appuntamenti. Relax.

VERGINE

Cari Vergine, è arrivato il momento di riflettere sui cambiamenti da fare. Cercate di rilassarvi nelle corso della serata. La prossima settimana sarà valida per gli incontri o le prove (esami inclusi). Dovete rivedere un rapporto con una persona dal carattere fumantino. Chiarimenti in vista.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: possibile qualche incontro promettente o qualche novità importante.