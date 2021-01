Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 10 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 10 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete reduci da una settimana energica e con tanta voglia di fare, adesso però concedetevi un po’ di relax. Il mese di gennaio è stato fino ad ora e sarà un gran mese di recupero. Potete portare avanti i vostri progetti. Nel weekend potrebbero esserci grossi miglioramenti dal punto di vista sentimentale, soprattutto per i single.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 10 gennaio 2021), potete trascorrere una giornata rilassante, magari in compagnia del partner. D’altronde il weekend serve a questo. Attenzione alle finanze: per quanto riguarda richieste di denaro meglio temporeggiare, è un periodo difficile per tutti. Non siete nel mese giusto per fare spese azzardate.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi sarà una giornata nella quale ci saranno tante questioni da affrontare e provare a risolvere. Dal punto di vista sentimentale potrebbero esserci novità importanti. Un figlio? Una nuova relazione? Sta a voi deciderlo e darvi da fare, le stelle sono dalla vostra parte, sia se siete single sia se vivete una relazione di lunga data.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, oggi – domenica 10 gennaio 2021 – dovete fare attenzione a possibili litigi o fraintendimenti con chi ci circonda. Specie con il partner, infatti, potrebbero esserci questioni irrisolte ancora in sospeso. Cercate di parlarvi e chiarire il prima possibile. Come sempre, oltre al cuore, usate la testa per fare scelte razionali.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (10 gennaio 2021), sul lavoro molti di voi potrebbero sentirsi discriminati. Attenzione ai colpi bassi. C’è sempre purtroppo qualche collega o superiore che proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Meglio l’amore, ma per avere soddisfazioni dovete impegnarvi di più, soprattutto se siete single e in cerca dell’anima gemella.

VERGINE

Cari Vergine, la mattinata di oggi – domenica 10 gennaio 2021 – sarà adatta per affrontare e provare a risolvere questioni sentimentali di lungo corso. Se pensate che una relazione sia ormai giunta al capolinea, meglio chiuderla definitivamente e voltare pagina. Se ci sono stati litigi, date modo a chi vi vuole bene di spiegarsi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: quella di domani potrebbe essere una gran giornata dal punto di vista sentimentale.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4-10 GENNAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 10 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 10 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 10 gennaio 2021