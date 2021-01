Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 10 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 10 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – domenica 10 gennaio 2021 – sarà una giornata davvero promettente e con tante novità piacevoli in arrivo. State lavorando bene in vista della prossima settimana che sarà ottima (soprattutto dal 14 gennaio). Preparatevi per tempo dunque e date il massimo, soprattutto in ambito lavorativo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – domenica 10 gennaio 2021 -, sarete ancora nervosi a causa di una storia che non sembra decollare o che, comunque, non sta andando nel verso giusto. Capita se vale la pena investirci altro tempo o meno. Attenzione all’aspetto economico: il mese di gennaio non è particolarmente positivo per le spese.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, finalmente ritrovate pace e serenità in amore dopo un periodo di dubbi e litigi con il partner che hanno messo in crisi la vostra relazione. Avete chiaro da che parte volete andare. Anche sul lavoro è il momento di riprendere in mano i vostri progetti, soprattutto dopo un 2020 deludente. Un pizzico di fortuna in più non guasterebbe.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo è il vostro anno e in questo periodo inoltre molti di voi compiono gli anni, quindi le stelle non possono non essere favorevoli. Buone chance e occasioni da cogliere al volo. Attenzione però a non strafare anche perché nelle giornate del 18 e 19 gennaio farete molta fatica. Mettente da parte le energie per i momenti no.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi – 10 gennaio 2021 -, dovete fare attenzione se siete single e vorreste vivere esperienze di una notte. Non è questo il momento migliore per fare i trasgressivi. Grande cautela nella prossima settimana (ma non solo). Quando esattamente? Durante le giornate del 14, 15, 21, 22, 28 e 29 gennaio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox per voi durante la giornata di oggi – 10 gennaio 2021 – sarà davvero positiva e ricca di occasioni perché avete Giove nel segno. Godetevi il momento e coglietene i frutti durante questo weekend anche se le limitazioni imposte dalla pandemia non vi stanno di certo aiutando. Ma d’altronde è un periodo duro per tutti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: giornata molto interessante per voi. Previste decisioni importanti sul lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4 – 10 GENNAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 10 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 10 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 10 gennaio 2021