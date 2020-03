Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 1 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, avete Venere in transito nel vostro segno. Un’ottima notizia soprattutto per chi ha avuto litigi e discussioni in amore e adesso vuole recuperare. Potrebbero comunque non mancare alcune discussioni, a causa di Giove e Saturno dissonanti. Sul lavoro continuate a dare il massimo, ma ad ottenere molto poco. Abbiate pazienza.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede l’arrivo di una grande stagione dal punto di vista sentimentale. A breve, dal 5 marzo, Venere entrerà nel segno, e potrete così rimettervi in gioco dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro fate valere le vostre carte e le vostre esigenze: otterrete ottimi risultati grazie al favore di Saturno, Giove e Marte.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi (1 marzo) sarà una giornata favorevole secondo l’oroscopo di Paolo Fox, con Venere che tra un paio di giorni transiterà nel vostro segno, regalandovi ottime prospettive dal punto di vista sentimentale. Chi è single potrà fare importanti incontri, rimettendosi di nuovo in gioco. Sul lavoro supererete presto le incertezze di questa fase, ma attenti a non spendere troppo.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi prevede per il vostro segno una giornata piuttosto sottotono. Se avete avuto delle discussioni in amore, cercate di non perdere la pazienza inutilmente. I pianeti infatti sono dissonanti, ma voi cercate di mantenere la calma, soprattutto nei rapporti con il partner. Possibili contrasti sul lavoro con i colleghi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi (1 marzo 2020) di Paolo Fox potrebbe essere arrivato per voi il momento di prendere importanti decisioni in amore. Una di quelle scelte che possono cambiare il vostro futuro. Non fatevi prendere dall’orgoglio o dalla frenesia. Rivedete alcuni accordi sul piano lavorativo.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi invita ad essere più sicuri e fiduciosi in voi stessi e nelle vostre capacità. Avete tanto da dare, ma a volte ottenere meno del previsto. Venere più favorevole vi permette di dare uno slancio ai sentimenti. Buon recupero da marzo anche dal punto di vista professionale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: ottime novità in amore sia per chi è single sia per chi ha una coppia stabile e avviata da tempo.

