Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 7 novembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 7 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 7 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana particolarmente interessante con molte possibilità di nuovi incontri intriganti. Per quanto riguarda il lavoro, con Giove in quadratura tutto richiede maggiore impegno e attenzione, ma fortunatamente la settimana offre nuove risorse.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 7 novembre 2025), esprimete senza timore ciò che sentite nel cuore. Coraggio! I rapporti profondi nel corso di queste ore d’autunno si fortificheranno. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle scuotono situazioni lavorative stagnanti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le tensioni maggiori di queste ore derivano dal lavoro e rischiano di riversarsi nei rapporti più stretti: cercate di non confondere le due sfere. Marte transita nel segno, risvegliando passione e desiderio di avventure. Lavoro: ottimo periodo per viaggiare, stringere nuovi contatti e rimettersi in gioco.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, attenzione alla gelosia e all’irritazione: è importante gestire le emozioni per evitare conflitti, anche in coppie molto unite che ultimamente hanno affrontato problemi economici o dispute familiari. Capitolo lavoro: se condividete responsabilità con parenti o soci, potrebbero sorgere discussioni, soprattutto nelle prossime ore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 7 novembre 2025), settimana particolarmente delicata, specie per chi ha appena affrontato cambiamenti importanti in famiglia o nella coppia. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno non ha rinnovato un contratto di lunga data, ma le alternative che si prospettano non entusiasmano ancora del tutto.

PESCI

Cari Pesci, le nuove amicizie che si consolidano in questi giorni, grazie anche alla presenza favorevole di Venere, possono trasformarsi in qualcosa di più profondo. Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio e la Luna non troppo benevoli meglio evitare decisioni affrettate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: esprimete senza timore ciò che sentite.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca