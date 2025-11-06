Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 7 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 7 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, attenzione ai rapporti con segni più complessi come Acquario, Toro e Scorpione: servono pazienza e lucidità. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo si apre con buone prospettive per chi desidera lanciarsi in progetti nuovi e più stimolanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 7 novembre 2025), in questi giorni di inizio mese potreste essere assaliti da qualche dubbio in amore. È importante mantenere un atteggiamento aperto e ottimista. Per quanto riguarda il lavoro, chi lavora in proprio o svolge attività creative dovrà controllare le spese.

GEMELLI

Cari Gemelli, per questa settimana di novembre 2025 è meglio rimandare decisioni sentimentali importanti al fine settimana, quando il cielo sarà più favorevole. La luna consiglia prudenza. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo momenti ricchi di novità.

CANCRO

Cari Cancro, tendete facilmente ad abbattervi, rinunciando talvolta a nuove possibilità per paura di restare delusi. Occorre mantenere la fiducia e la voglia di rimettersi in gioco. Capitolo lavoro: è il momento di recuperare terreno e riaprire il proprio campo d’azione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 7 novembre 2025), adesso è il momento di scegliere e potreste sentirvi pronti a rafforzare rapporti solidi. Per quanto riguarda il lavoro, i giovani studenti e chi è all’inizio della carriera avranno ottime chance.

VERGINE

Cari Vergine, le giornate migliori saranno quelle all’inizio della settimana, perfette per chi vuole sanare una crisi o ridare smalto alla propria vita sentimentale. Capitolo lavoro: non è escluso che voi abbiate vissuto momenti di tensione, magari con colleghi o superiori che hanno messo in dubbio il vostro operato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: adesso è il momento di scegliere e potreste sentirvi pronti a rafforzare rapporti solidi.