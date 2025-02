Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 7 febbraio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 7 febbraio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se siete in attesa di un evento d’amore con ogni probabilità rischierete di vedere tradite le vostre aspettative. Per quanto riguarda il lavoro, la nuova posizione di Venere invita a curare anche l’immagine, proprio perché nel corso delle prossime settimane dovrete esporvi e farvi valere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 7 febbraio 2025), ogni tanto vi andrà di provocare il partner per giudicare, dall’intensità delle sue reazioni, l’amore che ha per voi. Attenzione a non esagerare. Per quanto riguarda il lavoro, qualsiasi cosa voi dobbiate fare ricordatevi di questo particolare quadro astrologico per poter iniziare al meglio qualsiasi cosa.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le storie che nel corso degli ultimi tempi hanno vissuto momenti di distacco devono stare attente affinché non si ripetano incomprensioni o lontananze. Per quanto riguarda il lavoro, se avete una attività libera aspettate la seconda parte dell’anno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un rapporto può in questo momento soddisfarvi meno, molto dipende dalla situazione che state vivendo ma è certo che state vivendo un periodo di riflessione nella sfera affettiva. Per quanto riguarda il lavoro, a seconda del tipo di lavoro che state svolgendo, vi ritroverete a dover avere a che fare con cambiamenti, più o meno radicali dipende anche da voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 7 febbraio 2025), piccole incomprensioni possono nascere soprattutto per questioni di soldi oppure nelle coppie che hanno progetti per il futuro anche molto ambiziosi. Per quanto riguarda il lavoro, questa è una settimana interessante. Datevi da fare.

PESCI

Cari Pesci, non è facile seguirvi nei vostri pensieri, qualche volta potrete rivelare una certa irrequietezza difficile da domare. Le nuove storie che nascono ora possono essere decisive nel tempo ma all’inizio non mostreranno grandi affidabilità. Per quanto riguarda il lavoro, evitate qualsiasi tipo di tensione, in certi giorni avrete un diavolo per capello o molta confusione in testa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: in amore non esagerate con le provocazioni. Bene il lavoro.