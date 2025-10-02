Icona app
2 ottobre 2025
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 3 ottobre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 3 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 3 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete chiamati a trovare compromessi, soprattutto nei rapporti personali. In amore serve ascolto reciproco. A livello lavorativo è il momento di chiudere questioni lasciate in sospeso. Qualche tensione fisica va scaricata con relax.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 3 ottobre 2025), c’è grande intensità emotiva, con relazioni che diventano più profonde e significative. Per quanto riguarda il lavoro, potete emergere, ma fate attenzione a possibili rivalità. Energia alta: sfruttatela per costruire senza forzare i tempi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà e di nuove esperienze. In amore nel corso delle prossime ore potreste cercare stimoli fuori dal solito contesto. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti viaggi, studi o attività che aprono orizzonti. Seguite l’istinto, ma restate con i piedi per terra.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, recupero in campo affettivo: se ci sono state tensioni, in queste ore potrete mettere basi più solide. Per quanto riguarda il lavoro, la costanza continua a premiarvi. Attenzione allo stress: prendetevi spazi di riposo e ricarica.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 3 ottobre 2025), creatività e originalità sono al massimo, ma nei rapporti personali potreste sembrare sfuggenti. Capitolo lavoro: sono favoriti coloro che osano strade nuove. Non trascurate chi vi vuole bene.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e intuizione nel corso della giornata vi guideranno. In amore state vivendo emozioni profonde, sul lavoro siete pronti a rimettere in gioco vecchi progetti. La salute chiede attenzione ai ritmi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: sensibilità e intuizione vi guidano. 

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca