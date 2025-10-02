Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 3 ottobre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 3 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 3 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, anche quella di domani sarà una giornata vivace, con energie che spingono verso nuove iniziative. In amore c’è voglia di chiarire e aprirsi. Per quanto riguarda il lavoro, nascono idee da non sottovalutare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 3 ottobre 2025), state vivendo un periodo di maggiore stabilità. Nei rapporti serve pazienza, soprattutto se ci sono state incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro, i progressi arrivano passo dopo passo, senza accelerazioni forzate.

GEMELLI 

Cari Gemelli, Mercurio amico vi rende brillanti nei contatti e nelle idee, ma potreste vivere qualche sbalzo d’umore di troppo. In amore meglio chiarire subito le cose: parlate con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo opportunità interessanti, specie se richiedono flessibilità e creatività.

CANCRO

Cari Cancro, Luna e pianeti favorevoli portano energia positiva in queste ore di inizio ottobre. Ottimo momento per aprirvi a nuove emozioni, date spazio a sentimenti o progetti rimasti in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, arriva la spinta giusta per realizzare ciò che avete rimandato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 3 ottobre 2025), non mancano tensioni, in particolare nei rapporti di coppia o familiari, ma se usate il dialogo potrete superarle. Per quanto riguarda il lavoro, i frutti degli sforzi iniziano a vedersi, anche se resta qualche ostacolo da superare.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle indicano movimento: Venere porta sorprese in amore, mentre sul lavoro c’è spazio per cambiamenti positivi. La vostra razionalità resta un punto fermo, ma anche l’intuito può guidarvi al meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: Venere porta sorprese in amore, mentre sul lavoro c’è spazio per cambiamenti positivi.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
