Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 3 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 3 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore c’è una bella possibilità di recupero, soprattutto per le coppie. In particolare dal pomeriggio con la Luna positiva ci saranno grandi conquiste. Sul lavoro limitatevi a fare lo stretto necessario, senza eccedere, perché potranno esserci dei rallentamenti o imprevisti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (3 dicembre 2021), in amore avete tanta voglia di rimettervi in gioco, soprattutto se siete fermi ai box da troppo tempo. La Luna in ottimo aspetto vi aiuterà. Sul lavoro ci saranno belle conferme in arrivo. L’impegno viene ripagato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il fine settimana in arrivo vi regalerà belle emozioni. Questo vale in particolare per l’amore: potete quindi decidere di trascorrere del tempo in compagnia del partner. Sul lavoro sono in arrivo grandi cambiamenti, soprattutto per i liberi professionisti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, circondatevi di persone positive e ottimiste, e vedrete che anche il vostro umore ne beneficerà. Potrete affrontare con maggiore consapevolezza e fiducia problemi e delusioni. Sul lavoro tenetevi pronti perché presto ci saranno grosse novità: rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 3 dicembre 2021), evitate di alimentare inutili e continue polemiche che non portano a nulla di buono. Fate gioco di squadra e siate meno suscettibili. Sul lavoro il prossimo anno sarà ricco di nuove opportunità da sfruttare al massimo, non fatevi trovare impreparati.

PESCI

Cari Pesci, qualche malinteso di troppo potrebbe rovinare rapporti preziosi. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro state aspettando una risposta che per il momento tarda ad arrivare, forse è il caso che vi facciate sentire voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: grandi novità in arrivo.