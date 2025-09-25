Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 26 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 26 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore avvertite desiderio di equilibrio e armonia. Nei rapporti personali, se c’è stato un malinteso, è il momento di chiarire: la comunicazione è favorita. Per quanto riguarda il lavoro, potreste dover mediare tra due posizioni opposte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 26 settembre 2025), settimana intensa e passionale. Avete una grande forza interiore e la usate per trasformare situazioni complicate in opportunità. Per quanto riguarda il lavoro, idee vincenti ma serve pazienza per realizzarle.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se ci sono stati momenti di stallo, ora si riparte alla grande. La vostra voglia di avventura vi porta a fare nuove conoscenze o a pensare a un viaggio. In amore, più leggerezza del solito: se una storia vi pesa, potreste sentirvi pronti a cambiare rotta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana importante per i progetti lavorativi. Anche se la fatica si fa sentire, i risultati sono concreti. In amore, qualche discussione, ma solo se si trascura il partner: dedicate più tempo ai sentimenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 26 settembre 2025), avete tante idee e voglia di rivoluzionare qualcosa della vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto può cambiare dall’oggi al domani: prendetevi il tempo di pianificare.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo una settimana romantica e creativa. Vi sentite più ispirati e potete usare questa energia per un progetto artistico o per dare più colore alla vostra vita. In amore, sognate ad occhi aperti, ma anche qualche bella conferma concreta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: avete tante idee e voglia di rivoluzionare qualcosa della vostra vita.