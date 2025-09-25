Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 26 settembre 2025

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 26 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 26 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo è un momento in cui l’energia torna a salire e la voglia di farsi sentire anche… Per quanto riguarda il lavoro, possono arrivare chiamate importanti o conferme che aspettate da tempo. In amore, più passione: se siete single, potreste conoscere una persona che vi colpisce per il suo entusiasmo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 26 settembre 2025), Venere è dalla vostra parte: nuove emozioni in arrivo. Se ci sono state tensioni, adesso potete trovare un punto di equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, qualche piccolo intoppo non deve farvi perdere la pazienza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, state vivendo una settimana brillante: avete voglia di uscire, di scoprire cose nuove e di mettervi in gioco. Se state aspettando una risposta lavorativa, potrebbe arrivare una chiamata che vi metterà di buon umore.

CANCRO

Cari Cancro, in queste ore vi sentite un po’ più sensibili del solito, ma questa emotività può diventare un punto di forza. È un buon momento per chiarire questioni rimaste in sospeso, sia in famiglia sia in amore. Per quanto riguarda il lavoro, nuove prospettive. Weekend ideale per un po’ di relax.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 26 settembre 2025), state vivendo una settimana in cui potete davvero farvi notare. Energia e carisma sono al massimo e tutti si accorgono di voi. Se avete un progetto in mente, è il momento di presentarlo.

VERGINE

Cari Vergine, un po’ di confusione nella testa, ma nulla che non si possa risolvere con una buona organizzazione. Il lavoro vi chiede concentrazione e forse anche qualche straordinario, ma i risultati arriveranno presto. Maggiore serenità nelle prossime ore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: potete davvero farvi notare. Energia e carisma sono al massimo e tutti si accorgono di voi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
