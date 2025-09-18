Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 19 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 19 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le tensioni andrebbero affrontate con maggiore leggerezza. Relax. Alcune preoccupazioni o distrazioni, dovute magari al lavoro, possono aver ridotto il tempo e le energie dedicate ai sentimenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 19 settembre 2025), Venere ha smesso di essere in posizione sfavorevole nei vostri confronti. Alcuni momenti di agitazione potrebbero aver preso origine da eventi passati. Per quanto riguarda il lavoro, è opportuno evitare discussioni inutili.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione a difficoltà di comunicazione o comprensione, è importante non esasperare i toni. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione lavorativa appare in fase di sblocco. Datevi da fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere favorisce una fase di recupero nella vita sentimentale, anche se molti stanno lottando per affermare le proprie idee o si sentono distanti dalle posizioni del partner. Lavoro? Entro il mese di ottobre sarà necessario rivedere il proprio ruolo all’interno di un’azienda.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 19 settembre 2025), questa che si sta chiudendo è l’ultima settimana con Venere in posizione sfavorevole. Godetevela. Per quanto riguarda il lavoro, per i professionisti autonomi è un periodo di scelte significative.

PESCI

Cari Pesci, l’amore in queste ore passa in secondo piano: può esserci qualcuno lontano o qualche discussione familiare, in particolare sabato e domenica, che contribuirà a creare tensione. Per quanto riguarda il lavoro, le persone in cerca di occupazione hanno ottime opportunità in questo periodo per avanzare richieste e valutare opzioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: Venere favorisce una fase di recupero nella vita sentimentale.